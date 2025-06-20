«Батраков ещё в начале своего пути. Тем не менее, парень уже показал, что он может. Он достаточно стабилен, несмотря на то, что за ним уже немножко персонально присматривают», - цитирует Корнеева «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне 20-летний футболист принял участие в 37 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забив 15 голов. Также на счету Батракова десять результативных передач. Контракт полузащитника с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2029 года.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Корнеев - о Батракове: парень уже показал, что он может
Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"