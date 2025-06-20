«С приходом Карпина «Динамо» станет дисциплинированнее. Он очень требовательный и строгий тренер в этом плане. Также будем сильнее следить за питанием, поскольку часто будут взвешивания, - цитирует Кутицкого «Совспорт».
Напомним, что Карпин подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года.
В минувшем сезоне Кутицкий принял участие в 30 матчах за «бело-голубых» во всех турнирах, забив один гол. Также на счету 23-летнего футболиста одна результативная передача.
По итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой позиции, набрав 56 очков.
Кутицкий - о Карпине: с его приходом "Динамо" станет дисциплинированнее
Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий высказался о работе с новым главным тренером команды Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Динамо"