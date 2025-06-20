«Обыграл бы «Зенит» ПАОК? Думаю, был бы равный матч. Но в Лиге чемпионов ни у «Зенита», ни у любой другой команды топ-5 РПЛ не было бы шансов. Абсолютно! Возможно, из-за того, что российские клубы пока не играют в еврокубках - разница в уровне перестала ощущаться. Но поверь мне, за последние годы эта разница стала еще очевиднее. Мы с ПАОКом в этом году играли в квалификации ЛЧ против «Мальме». И это совершенно не тот «Мальме», который мы с «Зенитом» разрывали 4:0», - цитирует Оздоева Sport24.
В минувшем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 41 матче за ПАОК во всех турнирах, забив два гола. Также на счету Оздоева две результативные передачи. Его контракт с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Напомним, ранее Оздоев играл за московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат», «Зенит» из Санкт-Петербурга, а также за турецкий клуб «Карагюмрюк».
Оздоев заявил, что у российских клубов не было бы шансов в ЛЧ
Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев заявил, что у клубов РПЛ не было бы шансов в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"