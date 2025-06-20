«Вышел проект календаря, и я не знаю, может быть, счастливая случайность - в семи турах всего два матча дома. Ну, так бывает. Поэтому наши мысли сейчас - это правильно и рационально укомплектоваться, вложить всё, что мы хотели, в эти 26 дней подготовки, которые есть у нас, и чтобы не травмировались мои футболисты», - цитирует Талалаева «Матч ТВ».
Ранее РПЛ представила полный календарь матчей в сезоне-2025/26. В первых семи турах «Балтика» сыграет пять матчей на выезде и две игры проведет на домашней арене.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 команда из Калининграда заняла первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Балтика» набрала 69 баллов и вышла в РПЛ.
Талалаев - о календаре "Балтики": счастливая случайность - в семи турах всего два матча дома
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о календаре калининградской команды в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"