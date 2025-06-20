«Железнодорожники» испытывают сложности в переговорах с аргентинским футболистом, сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что у 28-летнего полузащитника есть вариант с казанским «Рубином», а также в Бразилии и Мексике.
Ранее сообщалось, что игрок успешно прошел медосмотр в «Локомотиве», а его зарплата составит 5,5 млн рублей в месяц.
В минувшем сезоне Вера принял участие в 31 матче за подмосковные «Химки» во всех турнирах, забив семь голов. Также на счету аргентинца четыре результативные передачи.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
"Чемпионат": "Локомотив" не может договориться с Верой
Московский «Локомотив» пока не может договориться о переходе с полузащитником Лукасом Верой.
Фото: ФК "Химки"