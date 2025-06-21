"Трансфер на удлинение скамейки, на ротацию. К сожалению, Бакаев немножко потерял игровой тонус за время работы в "Химках". Мне кажется, это не очень хорошее усиление состава для "Локомотива". Как игрок ротации, наверное, он поможет", - приводит слова Наумова "Советский спорт".
19 июня московский "Локомотив" объявил о подписании 2-летнего контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым. Прошлый сезон игрок провёл в аренде в подмосковных "Химках", при этом права на него принадлежали петербургскому "Зениту". Он в 28 матчах записал на свой счёт 6 голов, 3 голевые передачи, 6 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 2 млн евро.
Наумов: трансфер Бакаева - это не очень хорошее усиление состава для "Локомотива"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о подписании "железнодорожниками" полузащитника Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Локомотив"