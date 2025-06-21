"Не знаю, кого можно сравнить с Пеле в российском футболе. Самый забивной — Дзюба", - цитирует Карпина "РИА Новости".
В минувшем сезоне Артем Дзюба отметился 10 забитыми мячами и 7 результативными передачами в 24 встречах за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах. Напомним, что Дзюба в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а также лучшим бомбардиром в истории сборной России, превзойдя рекорд Александра Кержакова.
Карпин упомянул Дзюбу после вопроса о Пеле
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал российского футболиста, которого можно сравнить с Пеле.
Фото: ФК "Акрон"