"Будет рубка за чемпионство? Посмотрим. Чемпионат идёт долго с долгой паузой зимой. Много команд борется за чемпионство. Тем интереснее будет и болельщикам, и нам. Я как никто осознаю задачи", - цитирует Зобнина "Чемпионат".
По итогам сезона-2024/2025 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 57 очков в 30 турах. Красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка страны, уступив в полуфинале Пути регионов на своем поле "Ростову" со счетом 1:2. Ранее московский "Спартак" объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем до лета 2027 года.
Полузащитник "Спартака" Зобнин высказался о борьбе за чемпионство в грядущем сезоне
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин высказался о задачах, которые стоят перед командой в грядущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"