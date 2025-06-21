Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Лос-Анджелес
0 - 1 0 1
ЭсперансЗавершен
Бавария
2 - 1 2 1
Бока ХуниорсЗавершен
Мамелоди Сандаунз
19:00
Боруссия ДНе начат
Интер
22:00
Урава Ред ДаймондсНе начат

В "Зените" заявили, что переход Соболева в клуб оправдан

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев считает трансфер Александра Соболева успешным.
Фото: ФК "Зенит"
«Раз забивает, значит, [трансфер] оправдан. Посмотрите на свою жизнь, сразу ли у вас всё получается или требуется время? Конечно, нужен определённый период для адаптации», — цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».

Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забив четыре гола и отдав две голевых передачи. В Кубке же он сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится