«Раз забивает, значит, [трансфер] оправдан. Посмотрите на свою жизнь, сразу ли у вас всё получается или требуется время? Конечно, нужен определённый период для адаптации», — цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».
Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забив четыре гола и отдав две голевых передачи. В Кубке же он сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.
В "Зените" заявили, что переход Соболева в клуб оправдан
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев считает трансфер Александра Соболева успешным.
Фото: ФК "Зенит"