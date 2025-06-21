По информации Legalbet армейцы находятся в поиске игрока на позицию правого защитника, и кандидатура бывшего футболиста «Зенита» входит в сферу их внимания.
Сутормин стал свободным агентом после завершения срока контракта с петербургским клубом 3 июня. Минувший сезон он провёл в аренде в «Ростове», где сыграл 35 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 31-летнего полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.
Источник: ЦСКА рассматривает Сутормина в качестве усиления правого фланга обороны
ЦСКА проявляет интерес к 31-летнему Алексею Сутормину, находящегося в данный момент без клуба.
Фото: ФК "Ростов"