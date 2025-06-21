По информации Sport Baza Агенты нападающего Мирлинда Даку вышли на московское «Динамо» с предложением подписать их клиента. Клуб рассматривает кандидатуру футболиста, однако окончательное решение по трансферу пока не принято.
Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры с «Крыльями Советов» по трансферу Ивана Сергеева, но стороны пока не пришли к соглашению. На фоне этого бело-голубые обратили внимание на альтернативные варианты усиления линии атаки.
Отмечается, что Даку обойдётся дороже Сергеева как по стоимости выкупа — не менее 8 миллионов евро, — так и по уровню заработной платы. В ближайшее время руководство «Динамо» примет решение, по какому пути двигаться дальше.
Источник: агенты Даку предложили форварда "Динамо"
Мирлинд Даку может усилить «Динамо» — агенты форварда предложили нападающего московскому клубу.
Фото: ФК "Рубин"