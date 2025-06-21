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Колосков: не верю, что "Торпедо" в РПЛ могут поменять на "Оренбург" или "Урал"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с возможным наказанием московского "Торпедо" после ареста представителей клубного руководства за подкуп судей.
Фото: РФС
- РФС может проводить своё расследование, что он и делает. Митрофанов заявил, что он поручил соответствующему комитету провести собственное расследование. РФС вовремя среагировал. В силу компетенции и полномочий занимается делом "Торпедо". Не верю, что клуб в РПЛ могут поменять на "Оренбург" или "Урал" при сегодняшней прозрачности судейства. Есть VAR, делегат матча, показывают по телевидению, есть пресса, которая всё видит. Как можно кого-то уговорить, чтобы судья свистнул несправедливо? - передаёт слова Колоскова "Чемпионат".

Ранее стало известно, что совладелец московского "Торпедо" Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Скородумов были задержаны за попытку подкупа судьи в матчах весенней части сезона-2024/2025 Первой лиги. По данным следствия, подозреваемые пытались повлиять на результаты как минимум трёх матчей турнира с участием "автозаводцев", предлагая главному арбитру крупное денежное вознаграждение в размере свыше миллиона рублей.

По итогам сезона-2024/2025 "Торпедо" заняло второе место в Первой лиге, набрав 65 очков в 34 матчах, и получило прямую путёвку в Российскую премьер-лигу. На 1 очко от чёрно-белых отстал в итоговой таблице новороссийский "Черноморец", на 6 очков - екатеринбургский "Урал", на 8 очков - "Сочи", который пробился в РПЛ через стыковые матчи с также оставшимся в высшем дивизионе "Пари Нижним Новгородом".

По итогам сезона-2024/2025 напрямую покинули РПЛ занявшие 15-е и 16-е место соответственно "Оренбург" и воронежский "Факел".

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