- Если у Джикии нет хороших предложений от клубов РПЛ, можно попробовать свои силы в "Антальяспоре". У него подходящий возраст, если он хочет поиграть за границей. Думаю, другого шанса ему не представится. Каждый футболист, когда едет за рубеж, испытывает новые ощущения. С опытом и качествами Георгия ему не стоит этого бояться, - передаёт слова Граната "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что 31-летний центральный защитник Георгий Джикия может продолжить карьеру в турецком "Антальяспоре". Агент футболиста Владимир Кузьмичёв подтвердил факт переговоров с руководством клуба из Антальи.
Прошедший сезон Джикия провёл в подмосковных "Химках", прекративших футбольную деятельность после завершения сезона по финансовым причинам, на его счету 19 матчей за красно-чёрных во всех турнирах без результативных действий.
Гранат: Джикии можно попробовать силы в "Антальяспоре". Другого шанса поиграть за границей ему не представится
Экс-защитник "Динамо" и "Ростова" Владимир Гранат высказался о возможном переходе Георгия Джикии в турецкий "Антальяспор".
Фото: РПЛ