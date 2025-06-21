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Гранат - о скандалах с "Химками", "Черноморцем" и "Торпедо": нефутбольные люди руководят клубами, это губит футбол

Экс-защитник "Ростова" и "Динамо" Владимир Гранат высказался о скандалах с "Химками", "Черноморцем" и "Торпедо" в российском футболе.
Фото: ФК "Химки"
- Что происходит в последние месяцы с российским футболом? Наверное, нефутбольные люди руководят клубами. Это сто процентов губит российский футбол. В первую очередь от этого страдают футболисты, - приводит слова Граната "Чемпионат".

Подмосковные "Химки" в мае 2025 года из-за финансовых причин не смогли получить лицензию РФС-I, необходимую для выступления в РПЛ, а в июне объявили о приостановке деятельности клуба.

Новороссийский "Черноморец", занявший третье место в Первой лиге, также не получил лицензию из-за несоответствия её требованиям домашнего стадиона. При этом "Сочи", который отказал новороссийцам в предоставлении находящегося в этом же регионе стадиона "Фишт", из-за их недопуска вышел в стыки с пятого места в Первой лиге и в итоге пробился в РПЛ.

Совладелец и генеральный директор московского "Торпедо" были задержаны по обвинению в попытке подкупа судей и влияния на результаты матчей. При этом чёрно-белые заняли в Первой лиге второе место и получили прямую путёвку в РПЛ.

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