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СМИ: 35-летний игрок ЦСКА Миралем Пьянич намерен продолжить карьеру

По информации СМИ, 35-летний боснийский полузащитник Миралем Пьянич намерен продолжить карьеру профессионального футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
Сообщается, что это намерение не зависит от того, захочет ли московский ЦСКА продлевать с боснийцем контракт, срок которого истекает 30 июня.

Миралем Пьянич является игроком московского ЦСКА с сентября 2024 года. За это время он принял участие в 25 официальных матчах, отдал 3 голевые передачи, получил 4 жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего футболиста в 2 млн евро.

Ранее хавбек на протяжении своей карьеры выступал за "Лион", "Рому", "Ювентус", "Барселону", "Бешикташ".

Источник: "ВсеПроСпорт"

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