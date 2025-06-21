"Я в мистические вещи, с одной стороны, верю, а с другой – нет. В Европе тоже ведь есть такие команды, которые кто-то точно так же проклял. Но в тот момент, когда команда что-то выигрывает, об этом все сразу забывают. "Краснодар" существует лет 15, и каких только заголовков за это время я не видел про клуб. А сейчас они в первый раз выиграли чемпионат России, и все сразу забыли о том, что говорилось раньше. Всегда так было, есть и будет", - приводит слова Мостового "РИА Новости".
Московское "Динамо" в последний раз становилось чемпионом страны в 1976 году, а победу в национальном Кубке бело-голубые крайний раз праздновали в 1995 году.
В сезоне-2024/25 "Динамо" заняло пятое место в итоговой турнирной таблице чемпионата России, а в Кубке России завершило своё выступление на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов после поражения от московского "Спартака" (1:2). В межсезонье столичный клуб возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Мостовой высказался о бестрофейном проклятии московского "Динамо"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о бестрофейном проклятии московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва