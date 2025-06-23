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Глушаков рассказал, в какой европейский клуб мог перейти

Экс-игрок сборной России Денис Глушаков рассказал, что мог уехать играть в итальянский чемпионат.
Фото: ФК "Химки"
«Был ли реальный вариант уехать куда-нибудь в Европу? Да, был очень давно шанс в «Лацио» уехать. Еще во времена, когда играл в «Локомотиве». Но не сложилось. В принципе не жалею», - цитирует Глушакова «Известия».

В своей карьере Глушаков играл в РПЛ за пять клубов - «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН».

Ранее 38-летний футболист заявил, что может завершить игровую карьеру.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.

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