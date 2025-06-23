«Не очень понимаю, что значит национальный вид спорта. Для этого есть всякие опросы, показатели, цифры и данные. Футболом занимаются больше, чем хоккеем. Просто потому, что для хоккея нужно больше. Футбол более доступный, скажем так. Нужны ворота - два дерева, нужен мяч. Для хоккея нужно намного больше всего. А какой национальный вид спорта, а какой нет, трудно судить», - цитирует Карпина «ТАСС».
Напомним, Карпин был назначен на пост главного тренера московского «Динамо» 13 июня. Столичный клуб заключил с 56-летним специалистом соглашение на срок до лета 2028 года.
В минувшем сезоне «бело-голубые» финишировали на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
Карпин ответил на вопрос о национальном виде спорта в России
Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о национальном виде спорта в стране.
Фото: РФС