Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру». Какая именно команда из аргентинского чемпионата интересуется Дуарте, в данный момент не уточняется.
В минувшем сезоне парагвайский защитник принял участие в 19 матчах за «красно-белых» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
Контракт 25-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,9 млн евро.
Напомним, по итогам сезона-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.
Источник: Дуарте интересен клубу из Аргентины
К защитнику московского «Спартака» Алексису Дуарте проявляет интерес клуб из Аргентины.
Фото: ФК "Спартак"