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Источник: Дуарте интересен клубу из Аргентины

К защитнику московского «Спартака» Алексису Дуарте проявляет интерес клуб из Аргентины.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру». Какая именно команда из аргентинского чемпионата интересуется Дуарте, в данный момент не уточняется.

В минувшем сезоне парагвайский защитник принял участие в 19 матчах за «красно-белых» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Контракт 25-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,9 млн евро.

Напомним, по итогам сезона-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.

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