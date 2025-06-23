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"Краснодар" — лучший в РПЛ по реализации моментов в сезоне-2024/25

«Краснодар» показал лучший показатель реализации голевых моментов в сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги.
Фото: РУСТАТ
Как сообщает телеграм-канал РУСТАТ, «быки» создали 200 моментов в 30 матчах, превратив 30% из них в забитые мячи — это лучший результат среди всех участников турнира.

«Зенит» – лидер прошедшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги по количеству голевых моментов – 261.

У «Факела» самая низкая реализация голевых моментов – 13%.

«Пари НН» создал меньше всех голевых моментов – 106

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