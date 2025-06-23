- Будет ли в команде большое обновление? Нет. Но, опять же, что значит большое? Как получится. Позиции обозначены, мнение совпадает у клуба и у меня. А как получится… Получится привезти тех кандидатов, которых мы рассматриваем, не получится - здесь миллион факторов, - передаёт слова Карпина ТАСС.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин 13 июня 2025 года официально занял аналогичную должность в московском "Динамо" на правах совмещения.
После его прихода состав бело-голубых пополнил ранее работавший под руководством Карпина в "Ростове" центральный защитник Максим Осипенко, ранее стало известно, что в межсезонье команду покинут центральный защитник Фабиан Бальбуэна и правый защитник Эли Даса.
Карпин отреагировал на вопрос о большом обновлении состава в московском "Динамо"
Новый главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин ответил на вопрос о масштабах обновления состава в команде.
Фото: ФК "Динамо"