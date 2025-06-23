- Любой футболист сборной России потянул бы уровень "Сьона"? Думаю, да. Наверное, если брать топ-6 команд чемпионата Швейцарии, которые участвуют в еврокубках, то у них действительно неплохой уровень. Если туда попадёт молодой футболист, то это было бы для него тоже плюсом, особенно если знать, как там могут продавать ребят, которые себя хорошо проявляют. Боролся бы "Сьон" за чемпионство в РПЛ? Сложно сказать. Наверное, боролся бы за шестое-седьмое место, - приводит слова Миранчука "РБ Спорт".
29-летний атакующий полузащитник сборной России Антон Миранчук перешёл из московского "Локомотива" в швейцарский "Сьон" в сентябре 2024 года. В сезоне-2024/2025 Миранчук-младший провёл в составе швейцарцев 24 матча местной Суперлиги, забил 2 гола и выполнил 3 результативных паса.
По итогам сезона "Сьон" занял в главном турнире швейцарской Суперлиги девятое место, набрав 36 очков в 33 матчах. По итогам матчей группы вылета команда Антона Миранчука набрала 44 очка в 38 матчах, осталась на девятой строчке и сохранила за собой место в Суперлиге на сезон-2025/2026.
Антон Миранчук: думаю, любой футболист сборной России потянул бы уровень "Сьона"
Полузащитник сборной России и швейцарского "Сьона" Антон Миранчук высказался об уровне своего клуба по отношению к российским футболистам.
Фото: РФС