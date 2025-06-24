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Галямин: Головину нет смысла возвращаться в Россию, он точно найдёт хороший клуб в Европе

Экс-защитник ЦСКА и "Эспаньола" Дмитрий Галямин высказался о возможном уходе из "Монако" полузащитника Александра Головина.
Фото: Getty Images
"Головин на протяжении нескольких лет был одним из лучших в "Монако". Он точно найдёт себе хороший клуб в Европе, причём это будет чемпионат из топ-5 и команда, борющаяся за попадание в Лигу чемпионов. Футболисту уровня Головина нет смысла возвращаться в Россию. Он у нас один такой. На месте Головина я бы искал европейский клуб. Думаю, он так и сделает", - заявил Галямин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский полузащитник "Монако" Александр Головин был выставлен на трансфер и может сменить команду текущим летом. Сообщалось, что "монегаски" собираются обновить состав, расставшись с рядом опытных футболистов.

Александр Головин защищает цвета "Монако" с лета 2018 года. За трансфер воспитанника ЦСКА клуб Лиги 1 заплатил в своё время 30 миллионов евро. Всего за семь лет в клубе россиянин принял участие в 232 матчах во всех турнирах, забил 34 мяча и оформил 40 голевых передач.

Источник: Legalbet

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