"У нас прекрасная молодежь. Сейчас поправляется Костя Тюкавин. Неплохо заиграл Ярик Гладышев. Я все время мечтал о динамовской связке в сборной Кокорин - Смолов. Не получилось. Теперь мечтаю, чтобы таким тандемом стали Гладышев с Тюкавиным", - приводит слова Степашина "СЭ".
Воспитанник "Динамо" Федор Смолов стал чемпионом России с "Краснодаром" в сезоне 2024/2025. Другой воспитанник, Александр Кокорин, выступает за "Арис" из чемпионата Кипра. Форвард бело-голубых и сборной России Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в 19-м туре с "Ростовом" (1:1) и выбыл до конца сезона.
Форвард "Динамо" Ярослав Гладышев забил 13 голов и отдал восемь голевых передач в 39 матчах за бело-голубых в минувшем сезоне. Летом 2025 года нападающий дебютировал за сборную России, в составе которой оформил покер в товарищеском матче со сборной Белоруссии (4:1).
"С Кокориным и Смоловым не вышло, теперь мечтаю о Гладышеве с Тюкавиным". Степашин - о связке из "Динамо" в сборной
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин высказался о воспитанниках бело-голубых.
Фото: официальный сайт "Динамо"