Трансфер атакующего полузащитника марокканского клуба "Рабат" Амина Зухзуха в "Краснодар" сорвался. Как сообщает "СЭ", стороны не смогли прийти к соглашению по условиям личного контракта.
Зухзух выступает за "Рабат" с лета 2023 года. В минувшем сезоне на счету 24-летнего полузащитника 6 голов и 13 результативных передач в 28 матчах чемпионата Марокко. Трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,6 миллиона евро.
"СЭ": "Краснодар" не смог договориться с марокканцем Амином Зухзухом о личном контракте
Марокканский полузащитник Амин Зухзух не перейдёт в "Краснодар" в ближайшее время.
Фото: Transfermarkt