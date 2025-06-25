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"СЭ": "Краснодар" не смог договориться с марокканцем Амином Зухзухом о личном контракте

Марокканский полузащитник Амин Зухзух не перейдёт в "Краснодар" в ближайшее время.
Фото: Transfermarkt
Трансфер атакующего полузащитника марокканского клуба "Рабат" Амина Зухзуха в "Краснодар" сорвался. Как сообщает "СЭ", стороны не смогли прийти к соглашению по условиям личного контракта.

Зухзух выступает за "Рабат" с лета 2023 года. В минувшем сезоне на счету 24-летнего полузащитника 6 голов и 13 результативных передач в 28 матчах чемпионата Марокко. Трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,6 миллиона евро.

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