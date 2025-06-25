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Орещук назвал команды, которые вылетят из РПЛ по итогам предстоящего сезона

Футбольный агент Роман Орещук дал свой прогноз на предстоящий сезон в РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"
«Мой прогноз по вылету и топ-3 в РПЛ? Вылет - «Торпедо» и махачкалинское «Динамо», учитывая трансферы на выход. Топ-3 - «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА - просто без мест, кто будет в тройке», - цитирует Орещука «РБ Спорт».

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке финишировал «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.

В зоне прямого вылета чемпионат завершили «Факел» и «Оренбург».

Напомним, что новый сезон РПЛ начнется 18-го июля.

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