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Радченко - о Кузяеве: при всём уважении к Далеру, но "Зенит" не благотворительный фонд

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением насчет возможного возвращения в клуб полузащитника Далера Кузяева.
Фото: Getty Images
«Если порассуждать о возможном возвращении Кузяева в «Зенит», то он сделал многое для клуба, был значимым игроком в центре поля. Сергей Семак ему доверял место в основном составе, а ещё Далер играл за сборную. Но мы прекрасно понимаем, что годы берут своё. При всём уважении к Далеру, но «Зенит» - не благотворительный фонд, который может взять игрока за былые заслуги. Надо обязательно смотреть на физическую форму, потенциал, сможет ли он ещё принести пользу команде», - цитирует Радченко «Чемпионат».

Последние два сезона Кузяев играл за «Гавр». Этим летом 32-летний полузащитник покинул французский клуб на правах свободного агента.

За два года во французской Лиге 1 Кузяев провел 42 матча, записал на свой счет три забитых мяча и дважды результативно ассистировал партнёрам.

Напомним, что за «Зенит» полузащитник играл с 2017-го по 2023 год.

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