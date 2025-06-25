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Агент Гоцука высказался о будущем бывшего защитника "Пари НН"

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника Кирилла Гоцука, заявил, что бывший игрок «Пари НН» может продолжить карьеру в Турции.
Фото: ФК "Пари НН"
«По Гоцуку пока общаемся. У нас есть несколько вариантов, в том числе из-за рубежа, но пока что мы не приняли конкретное решение. Турция? Да, но и не только оттуда», - цитирует Талаева Metaratings.ru.

18-го июня пресс-служба «Пари НН» сообщила о том, что Гоцук покинул клуб в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне 32-летний защитник принял участие в 31 матче за нижегородский клуб во всех турнирах, забив два гола.

Всего за «Пари НН» Гоцук провел 168 игр, забил 14 мячей и сделал 10 результативных передач.

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