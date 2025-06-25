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Радченко - о Тикнизяне: он совершил ошибку прошлой зимой, когда не перешёл в "Зенит"

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о переходе Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду».
Фото: ФК "Локомотив"
«Про Наира было много разговоров, когда он провел хороший сезон за «Локомотив». А стабильность подтверждает класс, но, к сожалению, он в последнее время очень мало играл в основном составе «Локомотива», и про него уже начали забывать. Думаю, на этот переход он решился, чтобы «Црвена» стала для него таким мостиком в какой-то европейский клуб, но он не понимает одного - это будет очень сложно. Мне кажется, он совершил ошибку прошлой зимой, когда не перешел в «Зенит», - цитирует Радченко «РБ Спорт».

22-го июня сербский клуб «Црвена Звезда» объявил о переходе Тикнизяна. Футболист подписал контракт на три года.

В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 33 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, забив два гола. Также на его счету две результативные передачи.

По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» финишировал на второй позиции.

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