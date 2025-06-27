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Григорян: совершенно очевидно, что основные действия на трансферном рынке "Зенита" - поиск "восьмерки"

Российский тренер Александр Григорян рассказал, какую позицию нужно усилить «Зениту».
Фото: ЖФК ЦСКА
«Уверен, что будет попытка ещё одну топовую «восьмёрку» приобрести. Для меня совершенно очевидно, что основные действия на трансферном рынке «Зенита» - это поиск топовой «восьмёрки». Думаю, все понимают в «Зените», что если этот трансфер не состоится и если уедет Вендел, то «Зенит» опять ставит под угрозу вопрос чемпионства», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что бразилец Вендел может перейти в турецкий «Фенербахче». Также отмечается, что «Зенит» ведет переговоры с бразильским «Фламенго» о переходе полузащитника Жерсона.

По итогам сезона-2024/25 клуб из Санкт-Петербурга занял второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.

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