«Пробежав ультрамарафон, я понял, что человек способен раздвинуть границы своих возможностей. У меня же до этого все было разово - играл в футбол 26 часов, пробегал 90 километров. Потом открывал бутылочку пива, ложился спать, и наутро шло восстановление.
А здесь проснулся - и вперед. По песку и камням, с тяжелым рюкзаком. Разболелась спина, ныли икроножные мышцы, плюс мозоли... Вот у страданий нет предела. Но это твой выбор. Ты можешь бежать по пустыне и страдать. Можешь перейти на шаг - станет легче. А можешь сойти с дистанции, и страдания вообще закончатся, - цитирует Смертина «Спорт-Экспресс».
Ультрамарафон продолжался одну неделею и состоял из шести этапов протяжённостью 252 км. Смертин пробежал их за 33 часа 47 минут, заняв 118-ю позицию. Всего в забеге приняли участие 847 спортсменов.
Напомним, что бывший полузащитник сборной России завершил карьеру в 2008 году. В России Смертин играл за «Динамо» из Барнаула, «Зарю» из Ленинск-Кузнецкого, «Уралан», «Локомотив» и «Динамо».
Также футболист провел часть карьеры в европейских чемпионатах. Он играл за французский «Бордо», английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм».
Смертин: пробежав ультрамарафон, я понял, что человек способен раздвинуть границы своих возможностей
Экс-игрок сборной России Алексей Смертин высказался об ощущениях во время ультрамарафона в Сахаре.
Фото: Global look press