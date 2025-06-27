"Чавес — хороший и качественный футболист, поэтому после полученной травмы является потерей для "Динамо". Вызов в национальную команду — всегда риск, по-другому не бывает. Обидно, что он получил серьёзное повреждение", - цитирует Терехина "Чемпионат".
Ранее стало известно, что полузащитник московского "Динамо" в составе национальной команды Мексики получил разрыв крестообразных связок колена и будет восстанавливаться на протяжении следующих 6-8 месяцев.
В сезоне-2024/2025 Луис Чавес вышел на поле в составе бело-голубых в 27 встречах и отметился 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего мексиканца в 8 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Терехин - о травме Чавеса: Луис - качественный футболист. Вызов в сборную - всегда риск
Бывший российский футболист Олег Терехин высказался о травме полузащитника "Динамо" Луиса Чавеса.
Фото: ФК "Динамо"