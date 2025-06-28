"Я рад за Тикнизяна! Самое главное, что он выбрал это сам, своим сердцем. Он хотел попробовать где-то поиграть, бороться за высокие места, играть в еврокубках. Я знаю это лично. Болею за Наира, смотрю его игры", - цитирует Сперцяна "Чемпионат".
Наир Тикнизян перешел в сербскую "Црвену Звезду" из московского "Локомотива" 22 июня - сообщалось, что защитник заключил контракт на три года, московский клуб получит за переход 1,7 миллионов евро и еще 500 тысяч в качестве бонусных выплат.
В минувшем сезоне игрок сборной Армении провел за "железнодорожников" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 4 миллиона евро.
Полузащитник "Краснодара" Сперцян прокомментировал переход Наира Тикнизяна в "Црвену Звезду"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о переходе Наира Тикнизяна из "Локомотива" в "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Локомотив"