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Агент Роши высказался о будущем защитника в ЦСКА

В футбольном агентстве Sferico Sports высказались о будущем защитника ЦСКА Виллиана Роши.
Фото: ПФК ЦСКА
"Вероятно, Виллиан останется в ЦСКА на предстоящий сезон", - приводит слова агентства "РБ Спорт".

В минувшем сезоне Виллиан Роша провел за ЦСКА во всех турнирах 35 матчей и отметился 1 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего защитника в 6 миллионов евро, контракт бразильца с "армейцами" рассчитан до лета 2027 года.

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