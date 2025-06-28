"Вероятно, Виллиан останется в ЦСКА на предстоящий сезон", - приводит слова агентства "РБ Спорт".
В минувшем сезоне Виллиан Роша провел за ЦСКА во всех турнирах 35 матчей и отметился 1 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего защитника в 6 миллионов евро, контракт бразильца с "армейцами" рассчитан до лета 2027 года.
Агент Роши высказался о будущем защитника в ЦСКА
В футбольном агентстве Sferico Sports высказались о будущем защитника ЦСКА Виллиана Роши.
Фото: ПФК ЦСКА