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Metaratings: "Спартак" предложил полузащитнику "Марселя" Унахи зарплату 1,8 млн евро и бонусы

По информации СМИ, московский "Спартак" предложил центральному полузащитнику французского "Марселя" Аззедину Унахи зарплату около 1,8 млн евро и бонусы.
Фото: IMAGO
Сообщается, что это предложение от красно-белых является начальным , по ходу переговоров оно может измениться.

Ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой сума компенсации за переход марокканца может составить 12 млн евро. Однако игрок передал руководству французского клуба свой отказ от возможного перехода в "Спартак".

Сезон-2024/25 Аззедин Унахи провёл на правах аренды в греческом "Панатинаикосе", в составе которого он принял участие в 37 официальных матчах, забил 5 голов, отдал 7 голевых передач, получил 5 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 10 млн евро.

Источник: Metaratings

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