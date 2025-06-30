Сообщается, что это предложение от красно-белых является начальным , по ходу переговоров оно может измениться.
Ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой сума компенсации за переход марокканца может составить 12 млн евро. Однако игрок передал руководству французского клуба свой отказ от возможного перехода в "Спартак".
Сезон-2024/25 Аззедин Унахи провёл на правах аренды в греческом "Панатинаикосе", в составе которого он принял участие в 37 официальных матчах, забил 5 голов, отдал 7 голевых передач, получил 5 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 10 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" предложил полузащитнику "Марселя" Унахи зарплату 1,8 млн евро и бонусы
По информации СМИ, московский "Спартак" предложил центральному полузащитнику французского "Марселя" Аззедину Унахи зарплату около 1,8 млн евро и бонусы.
Фото: IMAGO