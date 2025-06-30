"Станкович в первую очередь был классным игроком. Мы встречались в Венгрии, когда я был тренером "Дебрецена", а он — "Ференцвароша". Он классный футболист, также и тренер. Надеюсь, у него получится добраться в России до трофея", - приводит слова Благоевича "Советский спорт".
Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года. Под его руководством красно-белые в сезоне-2024/25 заняли четвёртое место в итоговой турнирной таблице чемпионата России, а в Кубке России вылетели из турнира на стадии финала Пути регионов.
Действующий контракт сербского специалиста с клубом рассчитан на срок до лета 2027 года.
Главный тренер "Партизана": надеюсь, Станкович в России доберётся до трофея
Главный тренер сербского "Партизана" Срджан Благоевич оценил тренерский уровень наставника московского "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"