"Насколько я видел, Дзюба в хорошем тонусе. Он зависимый игрок, моложе не стал, беговой потенциал стал меньше. Но любое его касание мяча со смыслом", - сказал Черчесов "Матч ТВ".
36-летний нападающий выступает за "Акрон", в составе которого в минувшем сезоне забил десять голов и отдал семь голевых передач. Дзюба является рекордсменом России по числу забитых мячей за карьеру. В активе форварда 240 голов.
Черчесов оценил перспективы Дзюбы: моложе не стал, беговой потенциал меньше
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов оценил готовность Артема Дзюбы к еще одному сезону.
Фото: ФК "Акрон"