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Нутрициолог Роналду вошел в штаб Челестини в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини определился с тренерским штабом в армейском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
В штабе красно-белых будет Хосе Блеса - нутрициолог, работавший с Криштиану Роналду. Тренером по физподготовке стал Хавьер Нойя, ранее занимавший аналогичную должность в "Рубине". Также помогать Челестини будут Манель Экспосито, Алексей Березуцкий, Дмитрий Крамаренко и Игорь Аксенов, сообщил тренер Bobsoccer.

Челестини возглавил ЦСКА в июне этого года, сменив на этом посту Марко Николича. Под руководством сербского специалиста армейцы в минувшем сезоне завоевали Кубок России и стали обладателями бронзовых медалей РПЛ. Новый главный тренер красно-синих выиграл с "Базелем" чемпионат и Кубок Швейцарии.

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