В штабе красно-белых будет Хосе Блеса - нутрициолог, работавший с Криштиану Роналду. Тренером по физподготовке стал Хавьер Нойя, ранее занимавший аналогичную должность в "Рубине". Также помогать Челестини будут Манель Экспосито, Алексей Березуцкий, Дмитрий Крамаренко и Игорь Аксенов, сообщил тренер Bobsoccer.
Челестини возглавил ЦСКА в июне этого года, сменив на этом посту Марко Николича. Под руководством сербского специалиста армейцы в минувшем сезоне завоевали Кубок России и стали обладателями бронзовых медалей РПЛ. Новый главный тренер красно-синих выиграл с "Базелем" чемпионат и Кубок Швейцарии.
Нутрициолог Роналду вошел в штаб Челестини в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини определился с тренерским штабом в армейском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА