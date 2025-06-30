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Челестини рассказал, кого считает основными конкурентами ЦСКА в предстоящем сезоне РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, какие клубы будут главными соперниками «красно-синих» в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
«У нас сильные конкуренты. К их числу отнесу «Краснодар», который наверняка хочет защитить звание чемпиона, а также «Зенит» и все московские клубы», - цитирует Челестини Bobsoccer.ru.

49-летний специалист возглавил ЦСКА 20 июня 2025 года, сменив на этом посту Марко Николича.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», на второй позиции финишировал «Зенит», а армейцы заняли третью строчку.

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