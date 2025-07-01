"Заболотный — сильный футболист. Я видел, как он занимается в зале, постоянно готовится. Поэтому он заслужил такие команды, как ЦСКА, сейчас "Спартак". Мы с Антоном вместе со школы, мы с одного города, родились в Липецке. Желаю Антону только успехов, пусть покажет свой максимум", - цитирует Панченко "Советский Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что в летнее трансферное окно Антон Заболотный перейдет в московский "Спартак" на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Антон Заболотный провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 6 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего форварда в 700 тысяч евро. Ранее нападающий выступал за ЦСКА, "Сочи", петербургский "Зенит", "Тосно", воронежский "Факел" и ряд других российских клубов.
Панченко: Заболотный - сильный футболист
Бывший нападающий "Динамо" Кирилл Панченко оценил уровень игры Антона Заболотного.
Фото: ФК "Химки"