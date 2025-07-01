— Какая задача перед "Спартаком" будет в новом сезоне?
— Победа в чемпионате.
Минувший сезон Российской Премьер-Лиги "Спартак" завершил на четвёртом месте в итоговой турнирной таблице. Сезон-2025/26 в РПЛ для красно-белых начнется домашним матчем против махачкалинского "Динамо". В последний раз чемпионом России "Спартак" становился по итогам сезона-2016/17.
Источник: "Чемпионат"
В "Спартаке" сообщили, какая задача поставлена перед красно-белыми на новый сезон РПЛ
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев огласил задачу, которая поставлена перед московским клубом на сезон-2025/26.
Фото: ФК "Спартак"