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В "Спартаке" сообщили, какая задача поставлена перед красно-белыми на новый сезон РПЛ

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев огласил задачу, которая поставлена перед московским клубом на сезон-2025/26.
Фото: ФК "Спартак"
— Какая задача перед "Спартаком" будет в новом сезоне?

— Победа в чемпионате.

Минувший сезон Российской Премьер-Лиги "Спартак" завершил на четвёртом месте в итоговой турнирной таблице. Сезон-2025/26 в РПЛ для красно-белых начнется домашним матчем против махачкалинского "Динамо". В последний раз чемпионом России "Спартак" становился по итогам сезона-2016/17.

Источник: "Чемпионат"

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