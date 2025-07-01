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"Чемпионат": экс-вратарь "Химок" Кокарев станет игроком "Сочи"

По информации СМИ, бывший вратарь подмосковных "Химок" Никита Кокарев в ближайшее время подпишет контракт с футбольным клубом "Сочи".
Фото: ФК "Химки"
Сообщается, что контракт между игроком и клубом будет рассчитан на три года.

Сезон-2024/25 Никита Кокарев провёл в составе подмосковных "Химок". Вратарь за красно-чёрных принял участие в 25 официальных матчах, в которых 6 раз отстоял "на ноль", а в остальных 19 играх всего пропустил 47 голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 1,5 млн евро.

Источник: "Чемпионат"

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