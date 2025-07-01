"Главными соперниками будут ЦСКА и "Динамо". Игры с ними всегда были принципиальными, и я за ту часть сезона, что провел в "Зените" и успел сыграть с этими командами, понял, что самая принципиальная борьба именно в этих матчах. Поэтому мне кажется, что именно с ними мы будем конкурировать за чемпионство", - приводит слова Энрике Metaratings.
По итогам сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" в турнирной таблице занял второе место (66 очков), московский ЦСКА - третье место (59 очков), московское "Динамо" - пятое место (56 очков). В первом туре нового сезона РПЛ "Зенит" дома сыграет против "Ростова", ЦСКА отправится в гости к московскому "Торпедо", а "Динамо" на своём поле встретится с калининградской "Балтикой".
Луис Энрике стал игроком "Зенита" в январе 2025 года. С тех пор он принял участие в 14 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 3 жёлтые карточки.
Луис Энрике назвал главных соперников "Зенита" в новом сезоне РПЛ
Нападающий "Зенита" Луис Энрике назвал главных соперников петербургского клуба в сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"