«У нас большие цели. Мы стремимся закончить чемпионат на высоком месте. Дальше как получится. Мы будем стремиться только наверх. Высокий результат – это первое место. Если кому-то это смешно, но мы хотим занять первое место. Войти в топ-6 или топ-8 – это глупость. Каждый хочет стать чемпионом. Я хочу выиграть. Мы все хотим побеждать. «Балтика» будет бороться за чемпионство», — заявил Мохаммад «Совспорту».
В прошлом сезоне «Балтика» стала победителем Первой лиги и вернулась в элиту российского футбола.
Амир Мохаммад выступает за Балтику с лета 2024 года. Всего за клуб он провел 33 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевых передачи. Контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2027 года. Текущая рыночная стоимость 29-летнего защитника составляет 800 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Игрок "Балтики": мы будем бороться за первое место в РПЛ
Защитник калининградской «Балтики» Амир Мохаммад заявил, что клуб не собирается довольствоваться борьбой за выживание в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"