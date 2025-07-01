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Дзюба разъяснил, почему он и Овечкин не заканчивают спортивные карьеры

Форвард «Акрона» Артем Дзюба рассказал, почему он, как и хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, продолжает спортивную карьеру несмотря на возраст.
Фото: РФС
«Мы спорту уделили все свое детство, молодость и всю свою зрелость. Поэтому сейчас играем просто за свое наследие, получаем от этого удовольствие», — цитирует Дзюбу ТАСС.

В настоящее время Артём Дзюба защищает цвета тольяттинского «Акрона». В прошедшем сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отличился десятью голами и семью результативными передачами.

После успешных выступлений за «Акрон» Валерий Карпин принял решение впервые с 2021 года вызвать Артёма в национальную сборную. В первом же матче против команды Гренады Дзюба забил гол, побив рекорд по количеству забитых мячей за сборную и обогнав Александра Кержакова.

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