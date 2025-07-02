"В целом Матвей способен стать игроком, который поведет за собой команду уже в следующем сезоне. Но нужно понимать, что болельщики ждут от лидеров результативных баллов. Но Кисляк играет ближе к обороне. Поэтому ждать того, что он станет одним из лидеров команды, можно, а вот ожидать большого количества очков по системе "гол+пас" не стоит", - цитирует Мора "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. В марте текущего года Кисляк дебютировал за сборную России и провел за национальную команду 4 встречи.
Ранее CIES признал Матвея Кисляка лучшим опорным полузащитником среди игроков до 20 лет не из топ-5 европейских лиг. По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал бронзовым призером Российской Премьер-Лиги, а также обладателем Кубка России.
Мор: Кисляк способен стать игроком, который поведет за собой ЦСКА в следующем сезоне
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор высоко оценил игровые качества полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА