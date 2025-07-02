- В Швейцарских СМИ ходит информация, что мы нарушили все принципы и едем на матч с "Зенитом" только из-за денег? Это неправда. Никто не сможет сорвать матч с "Зенитом" в России, потому что это неофициальное мероприятие. Скажу больше: этот товарищеский матч - моя инициатива.
Товарищеская игра между "Зенитом" и швейцарским "Сьоном" состоится в следующую среду, 9 июля. Матч пройдет на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газмпром Арена" в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Напомним, за команду из Швейцарии выступает российский атакующий полузащитник Антон Миранчук, перебравшийся в "Сьон" осенью прошлого года.
Источник: Sport24
Президент "Сьона": товарищеский матч с "Зенитом" - моя инициатива. Никто не сможет его сорвать
Президент "Сьона" Кристиан Константин отреагировал на критику за товарищескую встречу с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"