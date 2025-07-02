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Артига сообщил, что последнюю зарплату в "Химках" получал в ноябре

Бывший главный тренер "Химок" Франк Артига рассказал, когда в последний раз ему выдали зарплату в подмосковном клубе.
Фото: ФК "Химки"
"За какой срок мне должны в "Химках" зарплату и премиальные? Моя последняя зарплата была выплачена в ноябре", - передает слова Артиги "Матч ТВ".

Франк Артига возглавлял "Химки" с июня 2024 по апрель 2025 года. Под руководством испанского специалиста подмосковная команда провела 31 матч, в которых одержала 7 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в арбитражный суд Московской области поступил запрос от налоговой службы признать "Химки", приостановившие свою футбольную деятельность, банкротом.

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