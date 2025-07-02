"За какой срок мне должны в "Химках" зарплату и премиальные? Моя последняя зарплата была выплачена в ноябре", - передает слова Артиги "Матч ТВ".
Франк Артига возглавлял "Химки" с июня 2024 по апрель 2025 года. Под руководством испанского специалиста подмосковная команда провела 31 матч, в которых одержала 7 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в арбитражный суд Московской области поступил запрос от налоговой службы признать "Химки", приостановившие свою футбольную деятельность, банкротом.
Артига сообщил, что последнюю зарплату в "Химках" получал в ноябре
Бывший главный тренер "Химок" Франк Артига рассказал, когда в последний раз ему выдали зарплату в подмосковном клубе.
Фото: ФК "Химки"