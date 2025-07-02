По информации источника, бело-голубые опасаются, что средства будут получены с задержкой. Отмечается, что переговоры между клубами временно приостановлены, но могут возобновиться, если "Фламенго" примет условия "Динамо".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Динамо" и "Фламенго" намерены закрыть сделку по переходу Карраскаля до 10 июля. Также стало известно, что колумбиец пропустил начало сборов москвичей, однако провел беседу с главным тренером Валерием Карпиным и приступил к тренировкам.
Карраскаль присоединился к "Динамо" летом 2023 года. Он выступил за команду в 64 матчах, в которых отметился девятью голами и сделал 12 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 7 млн евро.
Источник: Metaratings
Источник: "Динамо" и "Фламенго" не могут согласовать трансфер Карраскаля
"Динамо" не может согласовать трансфер колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, поскольку их не устраивает порядок и сроки выплат, предложенные "Фламенго".
Фото: ФК "Динамо"