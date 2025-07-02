«Личке не хватало авторитета, Карпин намного авторитетнее. Может любого убрать», - заявил Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».
Напомним, что Личку уволили с поста главного тренера «Динамо» 1 мая 2025 года. Вчера, 1 июля, стало известно, что чешский специалист возглавил турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».
Карпин подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года.
По итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
Быстров: Карпин намного авторитетнее Лички
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров заявил, что новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин авторитетнее, чем бывший специалист «бело-голубых» Марцел Личка.
Фото: ФК "Динамо"